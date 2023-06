Kennzeichen in Donauwörth entwendet

Zwischen Freitag- und Samstagmorgen werden an einem Auto in Donauwörth beide Kennzeichen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Beide Kennzeichen sind von einem Auto in Donauwörth entwendet worden. Zwischen Freitag, 4.30 Uhr und Samstag, 9 Uhr, wurde der Diebstahl an dem Auto, welches am Bahnweg 15 abgestellt war, begangen. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0906/706670. (AZ)