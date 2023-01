Donauwörth

Kernthema Innenstadt: Auch 2023 soll in Donauwörth viel passieren

Plus Viel ist geplant in Donauwörth, allem voran in der Altstadt. Doch was bei den größeren und kleineren Projekten wird in diesem Jahr stattfinden? Eine Übersicht.

Von Thomas Hilgendorf

Es war ein Jahr, in dem ein Mammutprojekt fertig wurde – ziemlich pünktlich sogar – und ein anderes nach Jahren des zähen Ringens Gestalt annahm. 2022 war in diesem Sinne ein Gutes für die Stadt Donauwörth wie auch für das gesamte Umland: Das Freibad auf dem Schellenberg ist umgebaut und saniert, beim Bahnhof wurde der Umbau nach langer Zeit begonnen. Letztgenanntes Projekt liegt zwar nicht in kommunaler Hand, es ist aber umso wichtiger für die Infrastruktur in der gesamten Region. Das soeben eingeläutete Jahr wartet ebenfalls mit einigen Vorhaben auf. Was aber geht davon heuer in die Umsetzung?

