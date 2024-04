Kind bei Verkehrsunfall in Donauwörth leicht verletzt

Im Spindeltal wurde am Freitagmorgen ein sechsjähriger Bub von einem Auto angefahren. Er musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Schüler wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Donauwörth leicht verletzt. Gegen 7.20 Uhr wollte ein sechsjähriger Bub die Straße im Spindeltal überqueren. Dabei trat der Junge direkt hinter einem geparkten Van auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 45-jährige Frau, die mit ihrem Auto gerade ihr Kind zur Schule gefahren hatte, nahm den Jungen dadurch zu spät wahr. Der Bub prallte gegen den linken Vorderreifen und musste mit dem Rettungswagen leichtverletzt in eine Kinderklinik gebracht werden. (AZ)