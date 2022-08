Kinder interviewen Kinder: Das bewegte die jungen Journalisten in der Spielstadt

In der Presse- und Werbeagentur der Spielstadt Donau-Ries durften Kinder in die Rolle von Journalisten schlüpfen. Das sind ihre Texte.

In der Presse- und Werbeagentur der Spielstadt Donau-Ries durften Kinder in die Rolle von Journalisten schlüpfen. Das sind ihre Texte.

Kurse der Kinder-Uni: Taekwondo (von Daniel)

Autor Daniel Foto: Celine Theiss

Am Montag, 15. August, fand ein Taekwondo-Kurs statt, für den eine Donete verlangt wurde. Veranstaltet wurde der Kurs von „Traditional Taekwondo“ in der Neudegger Halle. Alle 15 Teilnehmer hatten sehr viel Spaß. Taekwondo wurde in den 50ern erfunden und ist heute eine olympische Disziplin. Die Kup`s (koreanisch: die Schüler) erlernten zwei Selbstverteidigungstechniken, die verwendet werden können, falls man gepackt wird. Einige Teilnehmer hatten bereits Kampfsporterfahrung, welche sie auch zur Schau stellen durften. Übrigens: Die Taekwondo-Kampfkunst stammt vom Karate ab und entstand während der Besetzung Koreas durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg.

Der Taekwondo-Kurs der Kinder-Uni. Foto: Daniel

Auf einem Aushang neben dem Rathaus wurden die Kurse ausgeschrieben Foto: Celine Theiss

Beric ht über das Bistro (v on Janina)

Im Bistro lernt man erst mal den Hygienefuchs kennen, dann bekommt jeder eine Schürze und es kann losgehen. Nun richten wir die Zutaten her und backen los, z. B. Nutella-Schnecken, Pizzastangen, Obstspieße, Gemüsespieße und Muffins. Als Nächstes werden die Speisen verkauft.

Ablauf im Bistro (von Magdalena und Viola)

In der Früh kochen sie in der Küche, dann transportieren sie alles. Danach putzen sie gründlich. Sie verkaufen alles zwischen zwei und drei Doneten.

Die Feuerwehr (von Janina und Amelie)

Autorinnen Janina und Amelie Foto: Celine Theiss

Im Feuerwehrauto hat alles seinen Platz. Das Feuerwehrauto glitzert in der Sonne. Es steht drauf "Feuerwehr Donauwörth". Das Feuerwehrauto stand auf dem Pausenhof der Ludwig Auer Mittelschule Donauwörth. Die Feuerwehr ließ ihre Leiter nach oben fahren und die Kinder der Spielstadt Donauwörth durften mit nach oben fahren.

Die Feuerwehr war in der Spielstadt zu Besuch. Foto: Janina und Amelie

Der Recyclinghof (von Annette S. und Dorothea N.)

Autorinnen Annette und Dorothea Foto: Celine Theiss

Wer im Recyclinghof arbeitet, lernt zuerst, wohin welcher Müll gehört. Es gibt Papier, Grüngut, Elektrogeräte, Schrott, Altholz, Glas, Restmüll und die Biotonne. Es gibt außerdem Container mit Weißglas, Braunglas, Grünglas und mit Dosen. Es ist ganz wichtig, den Deckel der Gläser zu entfernen. Sonst kann man keine neuen Gläser aus den alten herstellen. Es ist wichtig, Weißglas, Braunglas und Grünglas zu trennen, nur so können neue Gläser aus den alten Gläsern hergestellt werden. Wenn alte Gläser eingeschmolzen werden, kann man daraus wieder neue formen, das macht natürlich eine Maschine. Der AWV sammelt jährlich 18.200 Tonnen Papier ein. Nachdem man das gelernt hat, gibt es noch ein kleines Quiz. Es wird ein Wort vorgelesen und die Kinder müssen raten, in welche Mülltonne der Müll gehört. Ganz wichtig: Servietten und Taschentücher, die benutzt sind, kommen nicht in die Papiertonne, sondern in die Restmülltonne! Asche kommt in die Restmülltonne, aber nicht, wenn sie noch heiß ist. Sonst brennt die Mülltonne ab. Weil die Mülltonne aus Plastik ist, das schmilzt bei starker Hitze. Batterien schmeißt man nicht in die normale Tonne, sie kommen in einen extra Container. Schadstoffe müssen auch extra abgebaut werden.

Der Recyclinghof der Spielstadt sammelt den ganzen Müll der Spielstadt ein.

Das Mülltonnenquiz – In welche Mülltonne gehört was?

Erklärung: In welche Tonne gehört der Müll? Schreibe die Antwort neben oder unter die Wörter, die Lösung steht am Ende des Texts.

a) Taschentuch (benutzt)

b) Baumschnitt

c) Holz

d) altes Fahrrad

Lösung: a) Restmüll, b) Grüngut, c) Altholz, d) Schrott(-Platz)

Im Leben eines Ordnungsamtsmitarbeiters (von Jann)

Autor Jann Foto: Celine Theiss

Als Erstes gingen wir zum Bistro und guckten uns die Lage an. Leider mussten wir feststellen, dass das Bistro am letzten Abend nicht gereinigt wurde. Also ließen wir einen Zettel schreiben lassen, worauf stand: "Wenn sich die Lage in der nächsten Stunde nicht bessert, dann wird Ihnen ein Bußgeld von 50 Doneten angerechnet." Wir verließen das Bistro und gingen zu der Wellnessoase, wo wir sahen, dass die Matten, auf die sich die Kunden legen, dreckig waren. Sie hatten 10 Minuten, um das Problem zu lösen.

Nach zehn Minuten gingen wir nochmal zur Wellnessoase und sahen, dass diese gereinigt waren und unter einem Schirm lagen. Wir gingen als Nächstes zum Bistro und sahen: Alles war aufgeräumt. Sie mussten diesmal keine Strafe zahlen. In der zweiten Stunde mussten wir einem kleinen Mädchen helfen, das ausgeraubt wurde. Leider konnten wir den Täter nicht finden. Sie bekam aber ihre 15 Doneten wieder von der Bank. Als Nächstes bekamen wir eine Beschwerde, dass der Stadtladen für seine Mitarbeiter die Preise senkt. Dieses habe ich auch der Bürgermeisterin gesagt. Das waren zwei Stunden eines Ordnungsamtsmitarbeiters.

Interview mit einer Ratshausmitarbeiterin (von Annette)

Wie gefällt es dir?

Sehr gut.

Gibt es viel zu tun wegen der Wahl?

Ja, aber es gefällt mir trotzdem gut.

Wollen viele Bürgermeister bzw. Stadträte werden?

Ja, sehr viele.

Wollen mehr Bürgermeister oder Stadträte werden?

Mehr wollen Stadträte werden.

Wollen mehr Jungs oder Mädchen Bürgermeister oder Stadträte werden?

Es wollen mehr Jungen Bürgermeister oder Stadtrat machen.

Willst du selber Bürgermeisterin oder Stadträtin werden?

Nein, lieber nicht.

Der Dreh- und Angelpunkt der Spielstadt: das Rathaus. Foto: Celine Theiss

Das Rathaus (von Marietta und Mira)

Autorinnen Marietta und Mira Foto: Celine Theiss

Beim Interview im Rathaus haben wir folgende Informationen für euch herausgefunden. Im Rathaus hat man immer was zu tun. Es macht Spaß, dort zu arbeiten, aber es ist viel Schreibarbeit. Nach Empfehlung von Tilman M. müsst ihr dort unbedingt einmal arbeiten.

Interview mit Bürgermeister-Kandidatin Linn Motullo (von Julie)

Wieso wollen Sie Bürgermeisterin werden?

"Ich will die Spielstadt verbessern, mir sind die Kinder wichtig. Ich will das, was die Kinder wollen."

Was wollen Sie dann in der Spielstadt ändern?

"Ich möchte die Musik morgens ändern, ich möchte ändern, dass man als Lohn 5 anstatt 4 Doneten bekommt, ich möchte eine Sprechstunde morgens einführen, damit man als Bürger direkt mit der Bürgermeisterin sprechen kann, und dass das Bistro das übrige Essen kostenlos verteilt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt."

Der Stadtladen (von Marietta und Mira)

Für fünf Bonbons eine Donete, dann darf man ab morgen in der Tombola mitmachen. Die findet beim Stadtladen statt. Aber auch andere tolle Produkte sind dort erhältlich. Wie zum Beispiel selbst gemachte Sachen oder auch gesponserte Sachen. Die Arbeit ist angenehm.