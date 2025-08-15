Kinderferienprogramm Brezen backen

Vor der Bäckerei Hummel trafen sich im Rahmen des Donauwörther Kinderferienprogrammes 20 Kinder mit der SPD-Stadträtin Brigitte Kundinger-Schmidt zum Brezen backen. Bäckermeister Albert Hummel führte die Kinder in die Konditorei mit Backstube und zeigten Ihnen die Rohlinge, die aus einer leistungsstarke Teigmaschine vorbereitet waren. Unter Anleitung des Bäckers konnten die Kids dann ihre eigenen Brezen formen und auf ein großes Blech legen. Dabei kamen sie ganz schön ins Schwitzen, da es in der Backstube richtig warm war. Während die Brezen noch im Gärräum aufgingen, wurde mit dem Konditor Paul Apfeltaschen, Mohnschnecken und Quarktaschen fertiggestellt. Dann durften alle Kinder im Café noch mit Buntstiften die Backstube und die Brezen malen. Am Ende bekam jeder eine große Tüte voller frischer, warmer und verführerisch duftender Brezen und konnte den Eltern und Großeltern stolz vom Vormittag in der Bäckerei berichten.

