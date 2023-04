Donauwörth

Die Kindergartengebühren im Schneegarten Donauwörth steigen

Plus Auch in Donauwörth müssen Eltern fortan etwas tiefer in die Tasche greifen. Der städtische Kindergarten wird teurer. Um wieviel die Beiträge steigen und was dahinter steckt.

Von Thomas Hilgendorf

Die Entwicklung zeichnet sich vielerorts ab dieser Tage: Weil für die Träger die Kosten steigen, müssen auch die Eltern fortan mehr berappen für die Betreuung ihrer Kinder in den hiesigen Kindertagesstätten. Jetzt hat auch der Stadtrat in Donauwörth eine "Anpassung" der Gebühren beschlossen, wie es offiziell heißt.

Die aktuellen Arbeitskämpfe gehen nicht spur- oder wirkungslos vorbei an den Kitas. Für die Stadt sind die gestiegenen Löhne ein wichtiges Argument für die anstehende Gebührenerhöhung im Kita-Bereich: "Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst und der steigenden Kosten für Energie" sei es "empfehlenswert", so die Stadtverwaltung, die Gebühren des städtischen Kindergartens Schneegarten zum 1. September dieses Jahres "maßvoll" zu erhöhen. Es ist die erste Gebührenerhöhung seit vier Jahren. Wie Oberbürgermeister Jürgen Sorré erklärt, sei die vom Stadtrat jüngst einstimmig beschlossene Erhöhung unumgänglich.

