Kindersitze verhindern bei Unfall in Donauwörth Schlimmeres

In Donauwörth krachen zwei Autos ineinander. In beiden Pkw sitzen auch Kinder. Es gibt glücklicherweise nur hohen Sachschaden - und Verkehrsbehinderungen.

Dieser Unfall in Donauwörth ist zum glück glimpflich ausgegangen. Laut Polizei wollte am Donnerstag um 7.50 Uhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Auto aus dem Weg gegenüber der Zirgesheimer Straße 11 nach links auf die durchgehende Fahrbahn einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Wagen, den eine 36-jährige steuerte, und prallte frontal in dessen rechten Kotflügel.

Die Verursacherin habe einen Schock erlitten und sei in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert worden, berichten die Gesetzeshüter. Sowohl die beiden vierjährigen Kinder in ihrem Fahrzeug als auch das vierjährige Kind im Pkw der 36-Jährigen blieben unverletzt. Sämtliche Kinderrückhalteeinrichtungen wurden vorschriftsmäßig benutzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro. Die Feuerwehr Donauwörth war mit zehn Mann an der Einsatzstelle. Es kam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (AZ)