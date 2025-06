Kiwanis spenden an Förderverein der Mittelschule

Erneut eine großzügige Spende übergab der Kiwanis-Club Donauwörth an den Förderverein der Ludwig-Auer-Mittelschule. Bei der Präsidentin Dr. Birgitt Mertin bedankte sich Vorsitzender Werner Freißler zusammen mit der Rektorin der Schule Heike Ritzka. Dabei erwähnte Freißler, dass nicht nur die heute erfolgte Spende in Höhe von 500 Euro sehr geschätzt werde, sondern dass der Kiwanis -Club jedes Jahr seine Verbundenheit zur Schule zeige. Besonders hervorzuheben sei der direkte Kontakt, der über Christine Hörmann, Schriftführerin beim Förderverein, dabei eine bedeutende Rolle spiele. Rektorin Heike Ritzka betonte, dass Förderverein und Schule immer bemüht seien, die Sponsorengelder an den wichtigen Stellen des Schullebens einzusetzen. Gerade eine Pflichtschule sei über Spenden und Sponsoring besonders dankbar. Kiwanis-Präsidentin Dr. Birgitt Mertin verwies darauf, ihr Team aus Mitgliedern und Vorstand sei sich bewusst, dass derlei Spenden die Personengruppen erreiche, die es auch wirklich benötigten. Zum Foto (Christine Moll): Spendenübergabe von den Kiwanis Donauwörth an den Förderverein der Ludwig-Auer-Mittelschule mit v. rechts Rektorin Heike Ritzka, Kiwanis Präsidentin Dr. Birgitt Mertin, Christine und Richard Hörmann, Isabel Klauser sowie Fördervereinsvorsitzender Werner Freißler.

