Kleiner Unfall in Donauwörth hat Strafanzeige zur Folge

Es war nur ein kleiner Unfall in Donauwörth. Doch dieser hat für einen Mann aus Lauingen weitere strafrechtliche Folgen.

Ein kleiner Unfall hat einem Mann aus Lauingen in Donauwörth einigen Ärger eingebracht. Der 25-Jährige rangierte laut Polizei am Freitag in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße mit einem Auto, das einem Kunden gehört, rückwärts aus einer Halle und übersah dabei einen Pkw, mit dem 23-Jähriger in Richtung des Gebäudes fuhr. Die beiden Wagen stießen zusammen. Bei der unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher - ein ausländischer Staatsbürger - bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, jedoch seinen Führerschein nicht umschreiben ließ. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)