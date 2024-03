Kleinkrafträder mit alten Kennzeichen: Mehrere Strafanzeigen

Die Polizei hat im Donauwörther Stadtgebiet am 1. März Kleinkraftrad-Besitzer erwischt, für deren Fahrzeuge der Versicherungsschutz erloschen war. Das hat Folgen.

Der 1. März ist für die Besitzer von Mofas, Kleinkrafträdern und Elektro-Tretrollern ein wichtiges Datum. Zu diesem beginnt das neue Versicherungsjahr, für das jedes dieser Fahrzeuge ein neues Kennzeichen benötigt. Anscheinend kümmert sich eine Reihe der betroffenen Personen nicht weiter darum. Am Freitag, also am 1. März, hat die Polizei im Stadtgebiet von Donauwörth gleich drei Fahrer erwischt, die noch mit alten Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Das hat Konsequenzen.

Gegen 7.15 Uhr traf eine Streifenbesatzung in der Bahnhofstraße einen 28-Jährigen auf seinem Roller (E-Scooter) an. An diesem war noch ein Kennzeichen mit schwarzen Zahlen und Buchstaben aus dem Jahr 2023 angebracht. Dieses hatte mit Ablauf des 29. Februar seine Gültigkeit verloren.

Kleinkraftrad und E-Scooter in Donauwörth ohne Versicherungsschutz

Gegen 8.45 Uhr sichteten die selben Beamten in der Pflegstraße einen 31-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Auch an diesem befand sich noch kein neues, blaues Schild. Gegen 15.15 Uhr stoppte eine andere Streife in der Ludwig-Auer-Straße einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter, für den ebenfalls kein Versicherungsschutz bestand.

Alle drei Fahrzeugführer erhalten nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderlichen Versicherungsschutz. Die Betroffenen durften nicht mehr weiterfahren. (AZ)