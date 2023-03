Kleintransporter beschädigt Sprinkleranlage in der Donaumeile

Weil sein Auto zu hoch war, blieb ein Mann mit seinem Kleintransporter im Parkhaus der Donaumeile an der Decke hängen. Dabei beschädigte er die Sprinkleranlage.

Ein Autofahrer hat am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz in der Donaumeile ausgelöst. Gegen 12.30 Uhr rangierte ein 35-jähriger Donauwörther mit seinem Kleintransporter im Parkhaus, wo das Fahrzeug aufgrund seiner Höhe an der Decke montierten Löschwasserleitung hängen blieb. Dabei platzte ein Ventil und das Löschwasser der Sprinkleranlage trat aus. Durch das Wasser entstand kein Schaden, die Feuerwehr Donauwörth war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)