Kleintransporter weicht Hund aus: Unfall auf Brücke

Ein freilaufender Hund sorgt in Donauwörth für einen Unfall. Die Halterin läuft aber einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Montag in Donauwörth einem Hund ausgewichen, was einen Unfall zur Folge hatte. Die Halterin des Tiers kümmerte sich aber nicht weiter darum und lief davon.

Wie die Polizei meldet, überquerte ein 19-Jähriger mit dem Fahrzeug um kurz nach 9 Uhr unweit der Stadtmühle die kleine Brücke über die Wörnitz. An der Engstelle kam eine Frau mit ihrem nicht angeleinten Hund entgegen. Das Tier sprang vor den Transporter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 19-Jährige nach rechts. Das Fahrzeug prallte gegen das Brückengeländer. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2500 Euro. Die Unbekannte lief aber einfach weiter.

Sie ist etwa 50 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Der Hund mit einer Schulterhöhe von circa 45 Zentimetern hat ein braun geflecktes Fell. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)