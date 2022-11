Klimaschutz: Schüler nehmen Donauwörther Stadträte ins Kreuzverhör

Zu wenige Radwege, schlecht ausgebauter ÖPNV - bei einer Podiumsdiskussion beweisen Jugendliche dreier Donauwörther Schulen, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist.

Warum ist der ÖPNV am Land so löchrig? Was tut die Stadt, um das Klima zu schützen und Energie zu sparen? Was wird geplant, damit man mit dem Rad besser vom Donauwörther Bahnhof zur Schule kommt? Bei einer Diskussionsrunde im Rahmen der Donauwörther Klimaschutzwoche fühlten rund 100 Schülerinnen und Schüler der FOS, BOS und der Realschule Heilig-Kreuz vier Stadträtinnen und Stadträten auf den Zahn. Dabei gab es zwei streitbare Punkte: Radverkehr und Autos in der Innenstadt.

Albert Riedelsheimer von den Grünen, Bürgermeister in Donauwörth, gab offen zu, dass Donauwörth beim Thema Radverkehr großen Nachholbedarf hat. Der Posten des Beauftragten für Radverkehr sei vakant, nur kleine Projekte wie Schutzstreifen und Markierungen seien umgesetzt. Eine Schülerin sagte, sie wünsche sich einfach mehr Radwege und mehr Sicherheit für Fahrradfahrer. Besonders nervig sei die Strecke zwischen Bahnhof und Schulareal, weil Radfahrer und Fußgänger gemeinsam den Gehweg nutzen. "Da ist dauernd Stau und das nervt total", sagte ein Schüler.

Was nutzt der Bus, wenn er zu voll ist oder nicht fährt?

Auch das Thema Autos in der Reichsstraße stand im Fokus. "Da machen doch eh immer mehr Geschäfte zu und wie soll man dann durch Donauwörth durchkommen?" so ein Schüler. Birgit Rößle von der CSU machte klar, dass die Innenstadt sich wandelt und die Aufenthaltsqualität deutlich verbessert werden muss. Brigitte Kundiger-Schmidt (SPD) erläuterte die Vorhaben in der Reichsstraße: Tempo 20 und schönere Plätze und mehr Grün. Ziel sei es Autos, die nur durchfahren, besser außen herumzuschicken. Auch für die Fußgänger soll es einfacher werden, über die Straße zu kommen.

Die jungen Fragesteller bewiesen, dass sie sich bereits intensiv mit alternativen Energieformen beschäftigt haben und das Thema Nachhaltigkeit sie beschäftigt. Eine Schülerin sprach an, dass auch bei der Elektromobilität wertvolle Ressourcen verbraucht werden. Warum denn Wasserstoff nicht mehr im Fokus stehe, fragte ein anderer Schüler. "Das ist keine schnelle Lösung, aber mittelfristig eine zukunftsweisende Technologie", sagte Johannes Thum von der ÖDP.

Riedelsheimer führte aus, dass der Bezirk Schwaben bis 2030 CO2-neutral sein will, der Landkreis Donau-Ries diskutiere derzeit konkrete Projekte auf Grundlage der neu erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie. Die Stadt Donauwörth habe sich eine Offensive in Sachen PV-Anlagen auf den kommunalen Gebäuden vorgenommen. Wie Brigitte Kundinger-Schmidt ( SPD) erklärte, sollen Auto aus der Stadt verbannt werden. Eine Schülerin merkte dazu an, dass der Bus ihrer Erfahrung nach sehr voll ist und sie oft nicht mitkomme. Das sei keine echte Alternative.

Lesen Sie dazu auch

Schülerinnen und Schüler der Hans-Leipelt-Schule gehen beim Umweltschutz mit gutem Beispiel voran

Die Schüler der Hans-Leipelt-Schule zeigten ihre eigenen Ideen. Wie kann das Schulgebäude energetisch verbessert werden? Das haben die Schülerinnen und Schüler der Technikerklassen erarbeitet. Fenster, Türen, Dach, Elektronik im Gebäude - an welchen Stellschrauben könnte man drehen, um Energie und Wärme zu sparen? Die Klasse ist mit der Wärmebildkamera durch das Haus gelaufen und hat Aufnahmen gemacht. Die Schülerinnen und Schüler verfolgten neben der Idee für ein saniertes und begrüntes Flachdach auch die eines Wärmenetzes für alle Schulen und Siedlungen entlang und in der Nähe der Neudegger Allee – der Landkreis ist hier dran.

An sich gehen die Jugendlichen seit Jahren bei Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel voran. 897 Zigaretten am Tag haben sie anfangs aufgesammelt und die Menge der Kippen in der Aula ausgestellt. Seitdem hat sich der Müll im Umfeld der Schule deutlich reduziert. Ein Insektenhotel wurde gebaut, bienenfreundliche Pflanzen gesetzt. Über Spenden konnte finanziert werden, dass 30 Obstbäume gepflanzt wurden. Plastikmüll wird getrennt, am Kaffeeautomaten gibt es Keramik- statt Plastikbecher, digitale Dokumente lassen den Papierverbrauch sinken.

Kundinger-Schmidt: "Jeder muss verzichten und sich umstellen"

Am Ende der von Mirko Zeitler geführten rund zweistündigen Runde hatte Kundinger-Schmidt noch eine klare Botschaft: "Ihr erwartet, dass wir viel tun und das ist richtig. Aber jeder von Euch muss auch überlegen, wie er einen Teil beitragen kann. Jeder von uns muss Verzicht üben und sich umstellen."