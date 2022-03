Klimastreik in Donauwörth fällt deutlich kleiner aus als angekündigt

Auch zum zehnten globalen Klimastreik versammelten sich in Donauwörth einige Menschen. Doch der Demonstrationszug fiel viel kleiner aus als angekündigt.

Zum zehnten globalen Klimastreik haben sich erneut Menschen in Donauwörth versammelt, um für die Energiewende und mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Vertreter von Bündnis 90/die Grünen, ÖDP und unterschiedlicher Organisationen für Umweltschutz und erneuerbare Energien waren vor Ort. Von den angekündigten bis zu 500 Teilnehmenden waren jedoch nur um die 50 erschienen, wie es die Stephan Roßmanith von der Polizei Donauwörth bestätigte.

12 Bilder Zehnter globaler Klimastreik: Aktion in Donauwörth Foto: Celine Theiss

Der Demonstrationszug startete am Kreisverkehr in der Dillinger Straße, wurde auf Gehwegen bis ins Ried geleitet und endete schließlich am Liebfrauenmünster. Im Zuge der Aktion wurden Reden an diesen drei Standpunkten gehalten, die zum einen die deutsche Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen anprangerten und zum anderen eine schnelle Energiewende forderten. Thematisiert wurden in diesem Zusammenhang der Ukraine-Krieg und Russland als Rohstofflieferant sowie der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen und die Abschaffung der in Bayern nach wie vor geltenden 10-H-Regel für Windkraftanlagen. (ceth)