Donauwörth

06:00 Uhr

Kommt das neue Jugendzentrum an die Westspange?

Plus Im Donauwörther Wörnitz-Center gäbe es eine ganze Etage mit freien Räumen. Eignen sie sich für die Jugend? Da gäbe es einige Einschränkungen, wie Rechtsdirektor Lodermeier dem Bauausschuss erklärte.

Von Thomas Hilgendorf

Das Donauwörther Jugendzentrum könnte neue Räume bekommen. Die scheinen auch dringend nötig, denn im bisherigen Juze an der Zirgesheimer Straße gab es Ärger: Anwohner hatten sich wiederholt über Partylärm bei Veranstaltungen beschwert. Es ist seitdem ruhig geworden. Zu ruhig für die Jugend in Donauwörth, die kaum öffentliche Begegnungsstätten hat. Seither suchen die Aktiven des Juze sowie Vertreter der Stadt nach einem neuen Ort für Veranstaltungen. Es könnte sein, dass sich jetzt etwas an der Sallingerstraße ergibt. Doch noch tun sich einige Fragezeichen auf.

Die Anforderungen, die für eine problemfreie Juze-Immobilie gelten, sie sind nicht ganz ohne: etwa 100 Quadratmeter, mit Sanitäranlagen und - wenn möglich - abgelegen. So hatte sie der Kassier des Juze, Paul Markart, zuletzt beschrieben. Das war im April vergangenen Jahres. Seither hat sich trotz aller Bemühungen nichts ergeben, zumindest nichts Konkretes. Bei der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses kam ein leer stehendes Geschoss des Wörnitz-Centers zur Sprache. In den dortigen Räumlichkeiten wollte die Freie Schule Lech-Donau aus Lauterbach Unterrichtsräume einrichten. Das Projekt, für welches die private Schule gut fünf Jahre geplant hatte, scheiterte im August 2023. Die Schule gab damals an, dass neben enormen Baukosten und einer aktuell zu hohen Zinsbelastung auch die Bürokratie zu große Hürden für das Projekt darstellten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen