Donauwörth

vor 32 Min.

Kommt die Auferstehung in den Kirchen? Das sagen die Donauwörther Dekane

Plus Ostern ist das größte Fest der Christen. Die Donauwörther Dekane Robert Neuner und Frank Wagner betonen die Wichtigkeit der Botschaft gerade in diesen Zeiten.

Von Thomas Hilgendorf

Die Kirche hierzulande braucht eine Auferstehung. Das ist wohl eine nicht ganz zu Unrecht angestellte Feststellung, denn während andernorts in der Welt – in Asien, Südamerika und Afrika – die christlichen Gemeinden teils rapide wachsen, sinken in Mittel- und Westeuropa leider die Mitgliederzahlen. Die Region macht hierbei keine Ausnahme – doch die Lage sei alles andere als hoffnungslos, betonen die Donauwörther Dekane Robert Neuner (katholisch) und Frank Wagner (evangelisch). Und gerade dabei helfe auch die Osterbotschaft Jesu Christi.

Ohne Auferstehung wäre es sinnlos, leer – Dekan Neuner sagt sogar: "Ohne den Glauben an die Auferstehung wäre ich als Christ verloren." Die Zeiten sind indessen durchdrungen vom Rationalen, Messbaren, Materiellen. Das Spirituelle, der Glaube erscheint da vielen nur mehr fremd. Auch Neuner hat diese Erfahrung schon oft gemacht bei den Menschen. Erst wenn es Schicksalsschläge gebe oder eine Konfrontation mit dem Sterben heranrückt, dann stellten sich bei vielen Mitmenschen wieder jene existenziellen Fragen, denen mit dem rein Rationalen eben nicht befriedigend begegnet werden könne.

