Kompletter Stillstand auf Straßen in Donauwörth

In der kompletten Innenstadt stand am Montag der Verkehr in Donauwörth für schätzungsweise zwei Stunden still.

Plus Am Montagnachmittag bricht der Verkehr in Donauwörth zusammen. Was die mögliche Ursache ist.

Beschäftigte und Schüler kamen verspätet nach Hause, Linienbusse steckten fest und Einkaufstouren dauerten eine gefühlte Ewigkeit - auf den Straßen in Donauwörth herrschte am Montagnachmittag für rund zwei Stunden kompletter Stillstand. Unklar ist indes, was die Ursache dafür war.

