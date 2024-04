Kompressor-Kauf: Lehrling gerät an Kriminelle

Ein Auszubildender aus Donauwörth fällt im Internet auf Betrüger herein. Die tricksen bei der Bezahlung per Karte.

Ein Auszubildender aus Donauwörth wollte sich über das Internet einen Kompressor kaufen, ist jedoch an Betrüger geraten. Nach Auskunft der Polizei interessierte sich der Lehrling in einem Online-Shop für das Gerät und bezahlte dieses mittles Kreditkarte. Weil dabei eine angebliche Fehlermeldung für die Bezahlung per Karte oder Paypal auftrat (laut Polizei ein häufiges Indiz für einen sogenannten Fakeshop), überwies der junge Mann knapp 600 Euro als Vorkasse auf ein spanisches Bankkonto.

Als weder eine Warenlieferung noch eine Rücküberweisung erfolgte, recherchierte das Opfer selbst im Internet und stieß auf eine Warnmeldung der Internetadresse als Fakeshop. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. (AZ)