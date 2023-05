Donauwörth

18:00 Uhr

Sonderkontrolle auf der B2: Polizei erwischt Rekordraser und andere Sünder

Plus Bei einer aufwendigen Aktion der Polizei auf der B2 nahe Donauwörth werden einige Verstöße aufgedeckt. Ein Geschäftsmann hat es besonders eilig.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Mit etwas genervtem Blick sitzen die beiden Männer in ihrem Kleintransporter, der auf dem B2-Parkplatz am Schellenberg steht. Freiwillig befindet sich das Duo dort nicht. Die Polizei hat den heruntergekommen aussehenden Kastenwagen aus dem Verkehr gezogen. Und das sprichwörtlich. Um das Fahrzeug sind rot-weiße Pylonen platziert. Polizisten haben festgestellt, dass durch eine falsch eingestellte Spur ein Reifen derart abgefahren ist, dass bereits dessen Unterkonstruktion (Karkasse) offen liegt. "Der könnte jederzeit platzen", erklärt einer der Beamten, die an diesem Dienstagnachmittag eine Großkontrolle durchführen.

Während der Fahrer und sein Begleiter bis zum Abend darauf warten, dass ihr Chef mit einem neuen Rad kommt, winken die Polizisten ständig weitere Verkehrsteilnehmer auf den Parkplatz. Der ist zum großen Teil mit Dienstfahrzeugen aller Art belegt. Dafür musste sogar der Imbisswagen vorübergehend weichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen