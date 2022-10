Kontrolle in Donauwörth eskaliert: Mann aus Rain beschimpft Polizisten

Ein 38-Jähriger reagiert aggressiv auf die Verkehrskontrolle in Donauwörth und wirft mit Beschimpfungen um sich. Doch das ist nicht sein einziges Vergehen.

Ein Mann aus Rain ist am späten Dienstagnachmittag in Donauwörth kontrolliert worden und warf dann mit wüsten Beschimpfungen um sich. Laut Polizei hielten Zivilbeamte den 38-Jährigen um 17.50 Uhr in der Dillinger Straße an. Der Mann konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen, da er diesen bereits im Februar abgeben musste. Nachdem die Beamten ihn darüber aufgeklärt hatten, fing der arbeitslose Rainer an, die Beamten zu beschimpfen.

Die Polizisten wiesen den Mann darauf hin, dass sie die folgenden Handlungen mit ihren Bodycams aufnehmen. Das machte den 38-Jährigen nur noch aggressiver und hielt ihn nicht davon ab, deftige und beleidigende Worte in den Mund zu nehmen. "Idioten" gehörten dabei zu den harmloseren Formulierungen.

Die Polizisten beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch vor Ort den Opel des Pöblers, welcher abgeschleppt und nach Augsburg zur Polizeiverwahrstelle gebracht wurde. Einen verantwortlichen Richter bezeichnete der Rainer mehrfach als "Nazi-Richter". Schließlich wurde der 38-Jährige wegen diverser Beleidigungen und des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (AZ)

