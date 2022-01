Kontrolle in Donauwörth: Frau mit Fahrzeug ohne Versicherung unterwegs

In Donauwörth stoppt die Polizei eine Frau mit einem Fahrzeug, das nicht versichert ist. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Am Freitag ist eine Frau mit einem nicht mehr versicherten Fahrzeug in Donauwörth aufgehalten worden. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Gegen 13.30 Uhr wurde ein Auto mit Anhänger zunächst in der Reichsstraße gesichtet und schließlich in der Umkehr einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Durch die eingesetzten Beamten wurde schließlich festgestellt, dass bei der Heimatdienststelle der 49-jährigen Frau aus Holzkirchen bereits ein sogenanntes Entstempelungsersuchen des dortigen Landratsamtes wegen fehlenden Versicherungsschutzes vorlag. Daraufhin wurde das Fahrzeug entstempelt. Die Frau erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)