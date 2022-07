Konzert von Eurobrass auf der Freilichtbühne ist abgesagt

Das für den heutigen Montag, 25. Juli, geplante Konzert des Bläserensembles Eurobrass auf der Freilichtbühne Donauwörth ist abgesagt. Wie der Veranstalter mitteilt, kann es krankheitsbedingt nicht stattfinden.

Das für den heutigen Montag, 25. Juli, geplante Konzert des Bläserensembles Eurobrass auf der Freilichtbühne Donauwörth ist abgesagt. Wie der Veranstalter mitteilt, kann es krankheitsbedingt nicht stattfinden. Allerdings wird das zwölfköpfige Bläserensemble nach jetzigem Stand der Dinge am Sonntag, 31. Juli, 19.30 Uhr, in Wertingen in der Bethlehemkirche (Fère-Straße 6) auftreten. Das Konzertprogramm aus verschiedenen Stilen und Epochen spiegelt die Vielfalt des Lebens und den Reichtum von Gottes Schöpfung wider. Zu hören gibt es eine Mischung aus Klassik, Choral, Pop, Jazz und Gospel. (AZ)