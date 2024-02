Konzert von „S(w)inging Gospel“ in Donauwörth macht glücklich

Plus Die rund 40 Mitglieder des Chors "S(w)inging Gospel" hatten neben der musikalischen auch eine weitere Botschaft an ihr Publikum. Es war das zweite Notenkessel-Konzert.

Dass Singen nachweislich das Immunsystem und die Atmung stärkt, Verspannungen, Ärger und Stress löst sowie den Blutdruck reguliert, ist wissenschaftlich längst fundiert erwiesen. Man kann auch sagen: Singen macht fit und glücklich! Was zudem Sängerinnen und Sänger - im Idealfall auch die Zuhörer - verbindet, ist das gemeinsame Miteinander. Dies zeichnet besonders auch den aus Buchloe stammenden Gospelchor „S(w)inging Gospel“ unter der Leitung von Annette Fait und seine Auftritte aus, zumal die rund 40 Mitglieder eine Alterspanne zwischen 17 und 82 Jahren aufweisen und somit ein Generationen übergreifendes Miteinander stattfindet.

Im Jahr 2010 ursprünglich als Projektchor gegründet, blieb die Sängerschar auch nach Beendigung dieses Projekts zusammen und die Mitgliederzahlen wuchsen seither beständig an, mit einem derzeitigen, durchschnittlichen Alter von (jugendlichen) 49 Jahren. Unterstützt wird der Chor von einer vierköpfigen Band mit Schlagzeug, E-Gitarre, Klavier und Percussion.