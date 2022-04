Konzertpremiere in der Donauwörther Mittelschule: Neue Bandklassen rocken ihre Aula

Premiere in der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth: Schülerinnen und Schüler der neuen Bandklassen gestalten das erste Konzert. Sparkasse spendabler Förderer.

"LAS will rock you: Die Ludwig-Auer-Schule rockt" - frei nach dem Song der Rockband Queen starten die neu gegründeten Bandklassen der Ludwig-Auer-Mittelschule ihr erstes Konzert. Das begeisterte Publikum, das nicht nur aus den stolzen Eltern der musizierenden und singenden Kinder bestand, sondern auch zahlreiche Ehrengäste und insbesondere die maßgeblichen finanziellen Unterstützer des Projekts umfasste, überschüttete die Mittelschüler der Bandklassen 5c und 6d sowie die Mitglieder der Ludwig-Auer-Schulband sowohl mit frenetischem Applaus als auch mit zahlreichen Lobeshymnen.

Die Kinder und Jugendlichen bewiesen an diesem Abend den Zuhörern bei klassischen Songs und Ohrwürmern aus der Rock- und Popgeschichte der letzten Jahrzehnte wie "Knocking on Heavens Door", "What Shall We Do with the Drunken Sailor", "Sweet Home Alabama", "Lieblingsmensch" oder „Whiskey in the Jar" ihr ganzes musikalisches Können, das sie sich in den letzten eineinhalb Jahren mühevoll erarbeitet hatten.

Jörg Schachner ist der Motor für die beiden neuen Bandklassen an der Mittelschule Donauwörth

Dass es zur Gründung der beiden Bandklassen kam, ist dem musikalischen Mentor und Motor der Ludwig-Auer-Mittelschule, Jörg Schachner, zu verdanken. Denn er war es, der vor gut zwei Jahren das Projekt "Klasse.im.puls2, das von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor zwölf Jahren ins Leben gerufen wurde, entdeckte. Er stellte den Genehmigungs- und Förderantrag und holte das Projekt nach Donauwörth.

Das Ergebnis ist eine Bandklasse, die wöchentlich mindestens drei Stunden im Fach Musik unterrichtet sowie im Instrumentalunterricht besonders gefördert wird. Sind diese Bedingungen erfüllt und mindestens auf vier Jahre nachhaltig angelegt, kann dieses Projekt finanziell mit einem Höchstbetrag von 6000 Euro unterstützt werden. Und großzügige Sponsoren gibt es bereits: Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Donauwörth, Johann Natzer, übergab auch als Vertreter des Sparkassenverbands Bayern jeweils 2000 Euro, also insgesamt einen Scheck mit 4000 Euro, an Schulleiterin Heike Ritzka. Gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern Jörg Schachner, Elisabeth Remberger, Claudia Tendyra-Bablok, Annette Riedel und Leo Kempter nahm sie es gerne entgegen.

Drei bis vier Schüler pro Bandklasse an der Mittelschule Donauwörth

"Wir freuen uns, dass wir über das Projekt 'klasse.im.puls' bisher zwei Musikklassen in unserem Geschäftsgebiet fördern konnten, die Mittelschule Harburg mit einer Percussion-Klasse und die Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth, die ihre finanzielle Förderung bereits in die komplette und vor allem deutlich sichtbare Instrumental- und Bühnenausstattung investiert hat", sagte Johann Natzer beim Konzertabend.

Zur Förderung der Bandklassen überreichte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Donauwörth, Johann Natzer (rechts), einen symbolischen Scheck über 4000 Euro an die Musiklehrer Elisabeth Remberger und Jörg Schachner sowie an Schulleiterin Heike Ritzka. Georg Bruchner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Bürgermeiser Karl Malz (von links) freute sich mit ihnen. Foto: Thomas Deuter

Die Bandklassen der Ludwig-Auer-Mittelschule bestehen in der Regel aus jeweils drei bis vier Schülern am Schlagzeug, an der Akustik- und E-Gitarre, am E-Bass und an den Keyboards, hinzu kommt noch das technische Equipment. Besonders beeindruckt zeigte sich Gastredner Georg Bruchner, der als Musiklehrer, Dozent und Ansprechpartner der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Bindeglied in diesem Projekt zwischen Universität, Kultusministerium, Sparkassen sowie den mittlerweile 235 beteiligten bayerischen Mittel- und Realschulen fungiert. Er bescheinigte den Schülerinnen und Schülern eine reife Leistung und lud sie spontan zu einem Auftritt beim Bandklassenfestival in München im Sommer 2023 mit den Worten ein: "Ich will euch dort auf der Bühne sehen!“

150 Zuhörer waren beim ersten Konzert begeistert vom musikalischen Können der Kinder

Getoppt wurde dieser Abend von Bürgermeister Karl Malz aus Tapfheim, der als stellvertretender Schulverbandsvorsitzender für Donauwörths OB Jürgen Sorré ebenfalls 2000 Euro beisteuerte. Als ehemaliger Schüler der Ludwig-Auer-Mittelschule durfte er bereits vor über vier Jahrzehnten die musikalische Prägung dieser Schule erfahren, die ihn bis heute zum aktiven Singen und Musizieren motiviert. Aus seinen eigenen Auftritten spendete er privat weitere 300 Euro.

Schulleiterin Heike Ritzka war voll des Lobes für die Talente und Potenziale, die in "ihren" musizierenden und singenden Kindern und Jugendlichen stecken. Bandklassengründer Jörg Schachner betonte, dass Schülerinnen und Schüler durch das gemeinsame Musizieren vor allem wichtige überfachliche und lebensbedeutsame Kompetenzen erwürben: Fähigkeiten wie Motivation, Konzentration, Disziplin, Kooperation, Zielorientierung und Selbstbewusstsein werden entwickelt. Und damit beeindruckten die insgesamt 50 aktiven Schülerinnen und Schüler zum Schlussakkord alle Gäste, indem sie gemeinsam mit dem Song "Heal the World" von Michael Jackson eine tief berührende, musikalische sowie gesangliche Friedensbotschaft an die "Gesellschaft und die Welt da draußen" sandten. (AZ)