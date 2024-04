Donauwörth

vor 18 Min.

Kreativität in Donauwörth zum Staunen und Genießen

Bunt, schwarz-weiß, realistisch, dann wieder abstrakt: An Formen und Vielfalt ließ die Frühjahrsausstellung in der Donauwörther Parkstadt keine Wünsche offen. Zum 16. Mal präsentierten lokale Künstlerinnen und Künstler ein Wochenende lang ihre Arbeiten.

Plus Bei der 16. Frühjahrsausstellung im Mehrgenerationenhaus der Parkstadt waren Vielfalt und Qualität der Exponate einmal mehr eine Freude. Was es im Einzelnen zu sehen gab.

Von Jule Eibl

Farben und Formen, wohin das Auge blickt, Techniken und Ausdrucksformen in großer Vielfalt: Auch in diesem Jahr lädt die Frühjahrsausstellung im „Haus der Begegnung“ in der Parkstadt wieder Kunstinteressierte ein, zu kommen, zu sehen, zu genießen. Donauwörther Künstlerinnen und Künstler stellen bereits zum 16. Mal höchst unterschiedliche Werke aus, die aus Kreativität und künstlerischem Können geboren sind.

Die Sonnenstrahlen an diesem fast schon frühsommerlichen Aprilabend fluten den Ausstellungsraum und illuminieren die Exponate auf besondere Weise, ja setzen sie wirkungsvoll in Szene. In dieser Atmosphäre lassen die Besucherinnen und Besucher sich durch träumerische Klaviermelodie von einem Schüler von Michael Zinsmeister in den Abend einstimmen. Oberbürgermeister Jürgen Sorré begrüßt die Gäste und lädt sie dazu ein, die vielfältige Auswahl an Werken zu bestaunen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen