Kreditkartenbetrug: Zwei Donauwörthern wird Geld gestohlen

Unbekannte buchen Geldbeträge von den Kreditkarten zweier Donauwörther. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte.

Zwei Donauwörther sind in den vergangenen Tagen Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden. Eine 31-jährige Frau erstattete am Montag Anzeige gegen unbekannt. Gegenüber der Polizei gab die Frau an, dass seit dem 12. Oktober insgesamt 26 Einzeltransaktionen von ihrem Kreditkartenkonto abgebucht wurden. Etwa 2700 Euro verschwanden so für Einkäufe von ihrem Konto. Die Polizei ermittelt nun, wie der oder die Unbekannte an die Kartendaten der 31-Jährigen gekommen war.

Ebenso zeigte am Montag ein 41-Jähriger einen ähnlichen Fall bei der Polizei an. Er entdeckte auf der Umsatzliste seiner Kreditkarte fünf Abbuchungen, die er so nicht autorisiert hatte. Insgesamt buchte der oder die Unbekannte 220 Euro von dem Konto des 41-Jährigen ab. Auch in diesem Fall ermitteln nun die Beamten. (AZ)

