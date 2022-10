Kulturtage: Stefan Jürgens verrät in Donauwörth "Was zählt"

Plus Der Tatort-Kommissar und Soko-Wien-Ermittler zeigt sich bei den Kulturtagen im Donauwörther Zeughaus von einer ganz anderen Seite: zwischen Melancholie, Komik, Witz und Musik.

Auf der Bühne stehen ein Klavier, ein Sessel und ein Tischchen mit Glas und Wasserkaraffe. Es ist eine fast intime Atmosphäre. Die ist Stefan Jürgens lieb, gibt er doch in seinem Programm "Was zählt" sehr viel Privates preis. Auch zu Hause auf seinem Bauernhof im brandenburgischen Prignitz habe er viele alte Möbel, erzählt der Schauspieler und Musiker – "man sieht darin jünger aus". Jürgens, den man aus dem Fernsehen als Tatort-Kommissar und aus "Soko Wien" kennt, ist diesmal ganz nah als Gast der Donauwörther Kulturtage.