Kunde mit Alkohol fällt in Spielothek negativ auf

Ein Mann hält sich in einer Spielothek in Donauwörth nicht an die Regeln. Das Personal verständigt die Polizei.

Weil sich ein Kunde in einer Spielothek in Donauwörth nicht an die Regeln hielt, musste die Polizei anrücken. Der 52-Jährige fiel am Dienstag gegen 23.45 Uhr negativ auf, weil er sich nicht an das Alkoholverbot in den Räumen hielt. Eine Angestellte monierte dies. Die Reaktion des Mannes: Er pöbelte die Frau an und weigerte sich, die Spielothek zu verlassen. Das Personal rief die Polizei. Die konnte den Sachverhalt klären und den 52-Jährigen zum Gehen bewegen. (AZ)