Kundin in Supermarkt wird durch Gitterbox verletzt

In einem Supermarkt in Donauwörth passiert einem Mitarbeiter ein Missgeschick. Opfer ist eine 87-Jährige.

Durch unglückliche Umstände hat am Montag eine Kundin in einem Supermarkt in Donauwörth Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Mitarbeiter, der eine beladene Gitterbox durch den Markt schob, die 87-Jährige. Die Box prallte von hinten gegen die Seniorin. Die verletzte sich an Rücken und Beinen. Der Rettungsdienst lieferte das Opfer zur Untersuchung ins Krankenhaus ein. Gegen den 20-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)