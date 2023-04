Kunst in allen Farben und Formen in der Donauwörther Parkstadt

Gemälde, Keramik, Fotos: Was Donauwörther Künstler im Haus der Begegnung ausstellen, zeigt eine große Vielfalt.

Auch in diesem Jahr lädt die Frühjahrsausstellung im "Haus der Begegnung" in der Parkstadt wieder Kunst-Interessierte ein. Donauwörther Künstlerinnen und Künstler stellen bereits zum 15. Mal ihre vielfältigen Werke aus. Die Besucherinnen und Besucher lassen sich durch harmonische Klaviermelodien von einer Schülerin von Michael Zinsmeister auf den Abend einstimmen. Jörg Fischer begrüßt die Gäste und lädt sie ein, die schöne Kunst in der Parkstadt, in der man dem "Himmel so nah" sei, zu genießen. Bürgermeister Josef Reichensberger eröffnet die Ausstellung anschließend und die Anwesenden bewundern die Werke der Ausstellerinnen und Aussteller.

Dieses Werk war im Haus der Begegnung in der Donauwörther Parkstadt zu sehen: Acryl auf Leinwand von Steffi Proeller. Foto: Jule Eibl

Diese reichen von Gemälden in Öl oder Acryl auf Leinwand in verschiedenen Techniken gemalt, "gepourt" oder gestickt, über Keramikfiguren und Fotos bis hin zu historischen Dokumenten. Beim "pouring" werden verschiedene Acrylschichten auf die Leinwand gegossen und verwirbelt. Auf diese Weise wurden bei der hier ausgestellten Dreierkombination ganze neun Schichten übereinandergelegt. Die Motive stellen Menschen und Landschaften aus unterschiedlichen Ländern und Regionen, Stillleben oder auch frei interpretierbare Werke dar und inspirieren die Besucherinnen und Besucher.

So manches Mal muss man die Gemälde von der Seite betrachten, um die verschiedenen Ebenen der Werke zu entdecken. Andere laden zum Verweilen ein oder lassen Spielraum für Interpretation und Diskussion. Auch die kleinen "KreativKids" konnten sich in der Ausstellung verwirklichen und zeigten ganz besondere Werke, wie gezüchtete Salzkristalle oder nachgebildete, leuchtende Glühwürmchen. Die Bandbreite der Ausstellung faszinierte die Gäste, die den Abend bei guten Gesprächen bei Wein und Snacks ausklingen ließen.