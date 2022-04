Kunstschaffende aus Donauwörth zeigen ihre Werke

Donauwörth

Unterschiedlichste Werke gab es bei der Frühjahrsausstellung der Kunstschaffenden aus Donauwörth in der Parkstadt zu sehen.

Plus Kunstschaffende aus Donauwörth präsentieren ihre Werke bei der Frühjahrsausstellung in der Parkstadt. Eine große Bandbreite an Werken ist zu sehen.

Von Jule Eibl

Dieses Jahr fand im "Haus der Begegnung" in der Parkstadt nach zweimaliger Corona-Pause wieder die Frühjahrsausstellung von Kunstschaffenden aus Donauwörth statt. Die Vernissage am Freitagabend eröffnete Bürgermeister Josef Reichensberger nach einer kurzen Ansprache von Quartiermanager Jörg Fischer.

