Kurioser Unfall in Donauwörth: Auto prallt in der Reichsstraße gegen Hauswand

In der Reichsstraße prallt ein Senior mit seinem SUV gegen die Fassade eines Geschäftshauses. Der Schaden ist nicht zu übersehen.

In der Reichsstraße in Donauwörth hat sich ein doch ungewöhnlicher Unfall zugetragen. Gegen 13 Uhr am Montag parkte ein Senior aus Nürnberg mit seinem SUV auf einem Parkplatz vor dem Secondhandladen. Statt des Bremspedals aber erwischte er das Gas und das Fahrzeug rammte die Hauswand. Verletzt wurde niemand.

Wie der 81-Jährige gegenüber der Polizei sagte, sei er mit seinen nassen Sohlen - es hatte zu dieser Zeit geschneit - abgerutscht und habe deshalb das falsche Pedal durchgetreten. Deshalb schoss das Fahrzeug über den Gehweg in die Hauswand. Glücklicherweise lief zu diesem Zeitpunkt kein Passant an dieser Stelle.

Auto fährt in Donauwörth gegen Hauswand: Niemand wurde verletzt

An der Hauswand wurden unterhalb des Schaufensters Teile aus der Fassade gerissen. Laut Polizei Donauwörth entstand ein Schaden an Haus und Auto in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Der Rentner gab den aufnehmenden Polizeibeamten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Er wurde mündlich verwarnt. (AZ)