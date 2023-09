Lachyoga mit Sepp Egerer - "Ich schmeiß mich weg"

40 Leserinnen und Leser kommen zur Lachyoga-Aktion unserer Redaktion. Sie erleben, wie befreiend es ist, hemmungslos zu lachen, zu kichern und zu glucksen.

"Hi, hi, hi, ho, ho, ho, ha, ha, ha ..." Wer am Donnerstagabend entlang der Heilig-Kreuz-Wiese spazieren geht, kann ungewöhnliche Laute vernehmen und eine Menschengruppe beobachten, die sich - na, sagen wir mal - etwas ungewöhnlich verhält. 40 Frauen und Männer kichern vor sich hin, lachen aus vollem Halse, glucksen und grinsen, angefeuert von ihrem Kursleiter Sepp Egerer. Der Schauspieler, Musiker, Coach, Klinikclown und Komiker bietet auf Einladung unserer Redaktion für unsere Leserinnen und Leser eine Stunde lang Lachyoga an, die in einem gemütlichen Picknick ausklingt. Und was sich anfangs rein theoretisch eher nach Anleitung anhört, wird sehr schnell zum Selbstläufer. Denn Lachen steckt an, Lachen kommt spontan und Lachen macht glücklich. Dieses Erlebnis dürfen am Ende alle mit nach Hause nehmen.

"Wie oft lacht ein Erwachsener am Tag?", will Sepp Egerer wissen und holt die Schätzungen seiner Kursteilnehmer ganz schnell auf den Boden der Tatsachen: "Lediglich 15 Mal!" Während Kinder das 300- bis 400-mal täglich tun, reduziert sich die Fähigkeit dazu mit zunehmendem Alter gewaltig. "Wir haben verlernt, zu lachen", konstatiert Egerer, der das ändern will. "Lasst uns lachen", fordert er auf der Heilig-Kreuz-Wiese auf. "Wir machen uns jetzt zum Affen!"

Sepp Egerer. Foto: Barbara Würmseher

Und das tun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur zu gerne. Einmal losgelegt, kann sie nichts stoppen. Nicht nur macht es allen sichtlich wahnsinnig viel Spaß, es ist nebenbei auch noch gesund, weil dabei Glückshormone ausgeschüttet werden und weil die entstehenden Vibrationen verschiedene Körperregionen positiv stimulieren. "Gut, dass wir im Freien sind", bemerkt Egerer feixend, "falls es zu der einen oder anderen Flatulenz kommen sollte."

Alle trippeln begeistert kichernd vor sich her und verschießen Lachpfeile

Und dann beginnen die Übungen. Denn Lachyoga hat auch ein bisschen was mit Yoga zu tun - wenn auch nur am Rande. In die Hände klatschen, die Arme nach oben strecken und sich nach vorne beugen - dieses Ritual eröffnet und beendet jede Übung. Einmal geht es darum, Hände schüttelnd irgendjemanden anzulachen, dann wieder verschießen die Teilnehmer imaginäre Lachpfeile, ein weiteres Mal geht es darum, kichernd vor sich herzutrippeln.

"Ich schmeiß mich weg", kann eine Leserin gerade noch zwischen zwei Juchzern über die Lippen bringen. "Ich hab meinen Schwiegersohn noch nie so komisch lachen hören", kommentiert ein anderer Leser schmunzelnd. Die Stimmung ist ausgelassen und Gaudibursch Sepp Egerer muss selbst auch viele Male über den Eifer der munteren Gruppe und deren Erfolge losprusten.

Am Ende hat Egerer bei jedem das Bewusstsein geweckt, dass es guttut, das Lachen wieder mehr in den Alltag zu integrieren - auch wenn nicht immer Anlass dazu besteht. Nachdem Redaktionsleiterin Martina Bachmann ihm für die bereichernde Aktion gedankt hat, gibt er noch Denkanstöße mit auf den Weg: "Wenn Ihr auf der Straße unterwegs seid, lacht einfach mal jemanden an - und der Tag wird danach besser sein." Als Klinikclown war Sepp Egerer einst in Afghanistan und hat dort erfahren: "Die Leute im Krieg lechzen nach Lachen. Denn mit einem Lachen kann man vieles besser ertragen!"