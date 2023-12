Donauwörth

11:25 Uhr

Lack zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise zu Vandale

Ein an der Donau-Meile in Donauwörth abgestellter Peugeot ist am Donnerstag stark zerkratzt worden.

Ein bislang Unbekannter hat das Auto einer 64-Jährigen am Donnerstag zerkratzt, sodass ein hoher Schaden entstand. Laut Polizei war der Peugeot am Vortag an der Donau-Meile sowie vor einem Fitnessstudio am Stillflecken geparkt gewesen. Der unbekannte Täter zerkratzte dort den Lack der Motorhaube und die komplette Beifahrerseite. Schadenshöhe: rund 3000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

