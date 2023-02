Ladendetektiv erwischt Ladendieb mit Ladekabel

Ein Handy-Ladegerät und Studentenfutter wollte ein 25-Jähriger in einem Supermarkt an der Kasse vorbeischmuggeln. Ein Ladendetektiv hat ihn erwischt.

Der 25-Jährige steckte am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Dillinger Straße in Donauwörth mehrere Waren in seine Jackentasche. Darunter waren ein Handy-Ladegerät und Studentenfutter. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn. Mit den versteckten Artikeln im Wert von 20 Euro hat der junge Mann laut Polizei den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Die Folgen für den Dieb: Eine Strafanzeige und Hausverbot. Die Polizei durchsuchte noch sein Auto, fand dort aber kein zweifelsfreies Diebesgut. (AZ)