Ladendieb flüchtet aus der "Donaumeile"

Ein 40-Jähriger stiehlt in dem Donauwörther Einkaufszentrum diverse Elektroartikel, wird erwischt und läuft davon. Die Polizei fasst ihn wenig später.

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der "Donaumeile" in Donauwörth hat am Dienstag einen Ladendieb erwischt und verfolgt. Der Polizei gelang es, den Mann zu stellen. Der 40-Jährige stahl in dem Geschäft elektronische Geräte und EDV-Zubehör im Gesamtwert von knapp 180 Euro. Im Bereich der Kasse sprach der Mitarbeiter den Verdächtigen an. Der flüchtete samt Beute aus dem Einkaufszentrum. Der Mitarbeiter lief dem mutmaßlichen Dieb hinterher. Wenige Augenblicke später traf eine Streife der Polizei ein und nahm den 40-Jährigen auf Höhe des Parkhauses am Bahnhof vorläufig fest. Er leistete keinen Widerstand.

Die Beamten fanden bei dem Mann nicht nur die Beute, sondern auch einen Geldbeutel, den er ebenfalls gestohlen hatte, und mehrere Konsumeinheiten der Droge Amphetamin. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher. Nach der Aufnahme der Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)