Ladendieb in Donauwörth landet gleich im Gefängnis

Ein Ladendieb wird in Donauwörth auf frischer Tat ertappt. Dann stellt sich heraus: Gegen den 33-Jährigen liegt noch mehr vor.

Aus dem Supermarkt gleich ins Gefängnis - so erging es einem Ladendieb in Donauwörth. Der Mann hielt sich am Freitagnachmittag in einem Geschäft am Neurieder Weg auf. Gegen 15.20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie der 33-Jährige mehrere Waren im Gesamtwert von über 70 Euro einsteckte und an der Kasse nicht bezahlte.

Bei der Aufnahme der Anzeige stellte eine Streife der Polizei fest, dass gegen den Osteuropäer ein offener Haftbefehl vorlag. Grund: Verstöße gegen die Einfuhrbestimmungen von Hunden. Die Beamten lieferten den Gesuchten sogleich in eine Justizvollzugsanstalt ein. (AZ)