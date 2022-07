Ladendieb nimmt Bier und Schnaps einfach mit

Der Mann hätte genug Bargeld dabei gehabt, um beides bezahlen zu können. Jetzt sind die Folgen für ihn unangenehm.

In einem Supermarkt in der Dillinger Straße nahm am Donnerstag kurz vor 11 Uhr ein 59-jähriger Donauwörther zwei Flaschen Bier und zwei Dosen Schnaps aus dem Verkaufsregal und steckte sie in eine Stofftasche, die er dabei hatte.

An der Kasse bezahlte er nur die Hälfte. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde der Mann von einem Ladendetektiv angesprochen und mit ins Büro genommen. Beim Eintreffen einer Polizeistreife stellte sich heraus, dass der 59-Jährige 30 Euro Bargeld einstecken hatte und die Ware hätte bezahlen können. Eine Strafanzeige sowie Hausverbot für den Markt waren die Folge. (AZ)