Ladendieb schiebt sich Kopfhörer in Unterhose

Mit einer ungewöhnlichen Methode versucht ein Dieb in Donauwörth Kopfhörer zu entwenden. Doch die Kaufhausdetektivin ist wachsam.

Ein 25-Jähriger hat auf ungewöhnliche Weise versucht, Kopfhörer in Donauwörth zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Mann am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Neurieder Weg auf. Dort riss er die Plastikverpackung eines Funkkopfhörers auf und schob sich diesen in die Unterhose. Danach verließ der Mann mit ausgebeulter Hose den Laden, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Kaufhausdetektivin beobachtete den 25-Jährige bei der Tat. Sie stoppte ihn nach der Kasse und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorübergehend in Gewahrsam. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige sowie ein Hausverbot für sämtliche Märkte der Kette. (AZ)

