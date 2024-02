Ladendieb springt in Einkaufszentrum fünf Meter in die Tiefe

In Donauwörth werden drei junge Männer in einem Drogeriemarkt bei einem Diebstahl erwischt. Zwei der Täter gehen Verkäuferinnen an.

Drei Ladendiebe sind in einem Einkaufszentrum in Donauwörth zunächst geflüchtet. Einer der jungen Männer ließ sich dabei zu einem waghalsigen Sprung in die Tiefe hinreißen. Die Polizei erwischte aber wenig später das Trio.

Um 15.50 Uhr beobachteten zwei Verkäuferinnen in einem Drogeriemarkt in der "Donaumeile" in der Dillinger Straße, wie drei vermeintliche Kunden (19, 20 und 23 Jahre alt) Diebstahl-Sicherungsetiketten von hochwertigem Parfüm entfernten, um dieses offensichtlich zu stehlen. Auf die Tat angesprochen, bespuckte und kratzte einer der Männer eine Mitarbeiterin, während sein Komplize ihre Kollegin schmerzhaft zur Seite stieß. Ein anwesender Zeuge versuchte noch, eine Flucht zu verhindern, was jedoch letztlich nicht gelang.

Zivilkräfte der Polizei spüren die Ladendiebe am Bahnhof auf

Der Hauptverdächtige sprang laut Polizei aus einem Fenster im Obergeschoss etwa fünf Meter in die Tiefe und rannte anschließend in Richtung Bahnhof davon. Dort stellte ihn ein Zivilbeamter. Wenig später entdeckten weitere Zivilkräfte der Polizei auch die beiden anderen Männer auf dem Bahnhofsareal. Die Gesetzeshüter nahmen alle drei Verdächtigen vorläufig fest.

Es folgten Strafanzeigen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, Körperverletzung sowie Beleidigung. Der 20-Jährige gab anschließend an, sich bei dem Sprung verletzt zu haben. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. (AZ)