Ladendiebin auf Beutezug: Frau stiehlt Waren im Wert von 5000 Euro

Die 47-Jährige wird auf frischer Tat in Donauwörth ertappt. Die Polizei findet erhebliche Mengen von Beutestücken in ihrem Auto und ihrer Wohnung.

In einem Bekleidungsgeschäft fiel am Mittwochmittag gegen 11.15 Uhr einer Angestellten eine Frau auf, die ganz offensichtlich im Begriff war, mehrere Kleidungsstücke zu stehlen. Die aufmerksame Mitarbeiterin der Boutique informierte die Polizei Donauwörth, die die mutmaßliche Ladendiebin vorläufig festnahm. Wie sich herausstellte, hatte die Frau unter ihrer Jacke mehrere Kleidungsstücke versteckt, die sie zuvor in dem Bekleidungsgeschäft gestohlen hatte. In ihrem Auto fand sich zudem weiteres Diebesgut aus diesem Geschäft, aber auch aus anderen Donauwörther Läden. Die 47 Jahre alte, aus dem Landkreis Augsburg stammende Frau war sofort geständig und gab eine Vielzahl von Ladendiebstählen zu. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung kam weiteres Diebesgut zum Vorschein, das ebenfalls sichergestellt wurde. Der Beutewert insgesamt liegt bei rund 5000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gilt es nun zu klären, woher das Diebesgut konkret stammt. (AZ)