Ladendiebin in Donauwörth verstaut Beute in Kinderwagen

Eine junge Frau ist in Donauwörth bei einem Ladendiebstahl aufgeflogen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die 25-Jährige in einem Drogeriemarkt in der "Donaumeile" auf. Dort nahm sie Waren im Wert von über 500 Euro aus den Regalen und verstaute diese in einem Kinderwagen, den sie mitführte, und in ihren Taschen. Dies beobachtete jedoch das Personal und stellte die Diebin. Die erhielt eine Strafanzeige. (AZ)