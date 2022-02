Donauwörth

vor 23 Min.

Lärmschutzwände in Donauwörth: Neue Pläne, wenig Zustimmung

Entlang der Bahnlinie in Donauwörth sollen Lärmschutzwände entstehen. Das verspricht die Bahn schon seit Jahren. Tut sich in diesem Jahr endlich etwas?

Plus Die Bahn plant seit Jahren einen Lärmschutz in Donauwörth. Das Vorhaben wurde immer wieder verschoben. Jetzt gibt es neue Pläne, die nicht alle Anwohner freuen.

Von Viktoria Gerg

Ratternde Züge, quietschende Bremsen – und das Tag und Nacht. So geht es vielen Bürgerinnen und Bürgern, die an Bahngleisen leben. Die Deutsche Bahn verspricht bereits seit 2014, in Donauwörth Abhilfe zu schaffen. Bisher ist allerdings nichts passiert. Für dieses Jahr hat das Unternehmen wieder neue Pläne angekündigt. Wie diese aussehen und was die Anwohnerinnen und Anwohner dazu sagen.

