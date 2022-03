Donauwörth

vor 57 Min.

Erste Busse mit Flüchtlingen aus der Ukraine erreichen Donauwörth

Plus Die ersten Flüchtlinge kommen am Freitagabend in Donauwörth an. Die erste Nacht in Bayern verbringen sie in der Stauferhalle - nach Tagen voller Stress und Angst.

Von Helmut Bissinger

Lena sitzt plötzlich mit ihrer Cousine an einem Tisch in der Donauwörther Stauferhalle, um mit ihren zwei Kindern Bilder auszumalen. Ein bisschen Ablenkung nach Tagen voller Stress, Angst und Verzweiflung. Sie ist in Sicherheit, aber ihre Gedanken sind bei ihrem Mann und ihrem Sohn, die als Kämpfer in der Heimat Ukraine zurückgeblieben sind. Lena ist eine junge Mutter, die gemeinsam mit 48 Landsfrauen und Kindern an diesem Freitagabend nach zehn Stunden Fahrt von Berlin per Bus nach Donauwörth gekommen sind. Mit dabei außerdem: eine Katze und ein Hund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen