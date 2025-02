Landratsamt Donauries gewinnt das 20. Donauwörther Mondspritzer Hallenturnier

Das traditionelle 20. Benefiz-Hallenfußballturnier der Donauwörther Mondspritzer fand am vergangenen Samstag in der Sporthalle am Stauferpark in Donauwörth statt. Im Rahmen der Begrüßung der Mannschaften und der Zuschauer durch den Mondspritzer Vorsitzenden und Oberbürgermeister Jürgen Sorré wurde der Hospizgruppe Donau-Ries eine Spende von 2500 Euro überreicht. In die Spendensumme flossen die Spenden und der Reinerlös des Benefiz-Hallenturniers ein, darüber hinaus wurde die überreichte Spende durch die Mondspritzer großzügig aufgerundet. Dieses Jahr nahmen die Landkreisbomber aus Dillingen sowie Mannschaften der Donauwörther Polizei, des Landratsamtes, eine GEDA-Firmenauswahl, die AH des SV Feldheim und zwei Mondspritzer-Mannschaften am Turnier teil. Die gemeldete Mannschaft von Airbus Helicopters musste kurzfristig absagen. Die zahlreichen Zuschauer sahen engagierte aber stets faire Fußballspiele und teils herrliche Tore. Turniersieger wurde nach einem knappen 4:2 Endspielsieg gegen die Mannschaft von GEDA Bäumenheim die Mannschaft des Landratsamtes Donauries. Der Wanderpokal der Mondspritzer steht nun für ein Jahr im Landratsamt Donauries. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Bei der Siegerehrung und dem gemeinsamen Mittagessen waren sich die Teilnehmer einig, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Mondspritzer-Hallenturnier geben sollte, da gerade für sportlich aktive ältere Kicker wenig Möglichkeiten für eine Turnierteilnahme bestehen. Mondspritzer Vorsitzender Jürgen Sorré bedankten sich bei Allen, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben, der besondere Dank galt den Kuchenspenderinnen, den Zeitnehmern Braun Jürgen und Helmuth Groß, dem Spielleiter Werner Freißler, den Helferinnen hinter der Theke und den beiden Schiedsrichtern Jonathan Schädle und Hans Heckel.

