Laptop-Gewinn stellt sich als Betrug heraus

Ein Mann gab beim Surfen im Internet sensible Daten heraus und wurde von einem Betrüger abgezockt. Die Polizei warnt vor derartigen Fallen.

Ein 70-jähriger Mann bemerkte beim Surfen im Internet ein Pop-Up-Fenster, in welchem ihm zu einem gewonnenen Laptop für 1,99 Euro gratuliert wurde. Der Mann gab in die folgende Maske seine Kreditkartennummer samt Sicherheitscodes ein. In den Folgetagen stellte der 70-Jährige zwar keine Zustellung des angeblichen Gewinns, jedoch mehrere unrechtmäßige Abbuchungen von seinem Bankkonto fest. Beamte der PI Donauwörth nahmen am Mittwoch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, wegen Verdachts auf Ausspähen von Daten sowie Betrug auf. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang erneut daran, insbesondere bei Transaktionen im Internet äußerst sensibel bei der Übermittlung von persönlichen Daten sowie Zahlungsdaten zu sein. (AZ)