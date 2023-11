Laptoptasche in Donauwörth gestohlen

Während er in sein Handy vertieft war, achtete ein Mann kurz nicht auf seine Laptoptasche. Das nutzte ein dreister Dieb am Freitag aus.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag eine Laptoptasche in Donauwörth geklaut. Gegen 14.30 Uhr war ein 24-Jähriger in der Andreas-Mayr-Straße Donauwörth, wo er rund drei Meter neben sich die Tasche abstellte. Er war dann so fest in sein Handy vertieft, dass ein unbekannter Täter seine Tasche nahm und sofort die Flucht ergriff. Es ist lediglich bekannt, dass der Unbekannte eine Cap und eine Bauchtasche getragen hatte. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0906-70 66 70 entgegen. (AZ)