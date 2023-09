Lastwagen prallt gegen Gebäude von Tankstelle

In Donauwörth prallt ein Lkw beim Rangieren gegen das Gebäude. Dessen Fassade wird beschädigt.

Der Fahrer eines Lastwagens hat auf dem Gelände der Tankstelle am Kaufland in Donauwörth einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, rangierte der 58-Jährige dort am Dienstag. Dabei prallte der Planenaufbau des Lkw gegen die Blechverkleidung der Fassade des Bauwerks. An diesem entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro. (AZ)