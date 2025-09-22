Lastwagen rangiert in Wohngebiet: teurer Schaden

Ein 45- jähriger Mann mit seinem Lkw-Gespann rangierte in der Nacht zu Montag um 2.15 Uhr in der Fichtenstraße in der Donauwörther Parkstadt. Dabei prallte der Laster gegen den geparkten Pkw eines 65-Jährigen.

Durch die Kollision barst unter anderem die Heckscheibe des Autos. Die Höhe des Fremdschadens wird von der Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die den Unfall aufnehmenden Beamten sorgten für einen Personalienaustausch zur Versicherungsregulierung des Schadens und verwarnten den Verursacher vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)