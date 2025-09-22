Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Donauwörth: Lastwagen rangiert in Wohngebiet: teurer Schaden

Donauwörth

Lastwagen rangiert in Wohngebiet: teurer Schaden

In der Nacht zu Montag kam es in der Donauwörther Parkstadt zu einem Verkehrsunfall, als ein Lkw-Gespann einen geparkten Pkw beschädigte.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Zu einem teuren Unfall kam es in der Nacht zu Montag in der Donauwörther Parkstadt.
    Zu einem teuren Unfall kam es in der Nacht zu Montag in der Donauwörther Parkstadt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Ein 45- jähriger Mann mit seinem Lkw-Gespann rangierte in der Nacht zu Montag um 2.15 Uhr in der Fichtenstraße in der Donauwörther Parkstadt. Dabei prallte der Laster gegen den geparkten Pkw eines 65-Jährigen.

    Durch die Kollision barst unter anderem die Heckscheibe des Autos. Die Höhe des Fremdschadens wird von der Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die den Unfall aufnehmenden Beamten sorgten für einen Personalienaustausch zur Versicherungsregulierung des Schadens und verwarnten den Verursacher vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden