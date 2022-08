Lastwagen rollt in Donauwörth auf ein Auto

Weil er vergessen hat die Handbremse zu ziehen, ist ein Lkw-Fahrer einem anderen Auto draufgerollt - direkt vor der Polizeiinspektion in Donauwörth.

In der Donauwörther Kapellstraße sorgte die Unachtsamkeit eines Lasterfahrers für einen Unfall. Der 35-jährige Kraftfahrer aus Nürnberg hatte mit seinem Lkw am rechten Fahrbahnrand der Kapellstraße gehalten, um Ware auszuladen. Doch er zog weder die Handbremse an, noch legte er einen Gang ein. Der Lkw rollte daraufhin - noch während der Mann am Steuer saß - nach vorne und prallte gegen den Wagen einer 54-jährigen Oettingerin.

Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zwei Beamte der direkt angrenzenden Polizeiwache Donauwörth veranlassten, das die Beteiligten ihre Personalien austauschten, um den Schaden abzurechnen. Sie verwarnten den Unfallverursacher vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)

